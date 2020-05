Ulivieri sulla questio quarantena: “Va rivista questa cosa, campionato rischia nuovo stop”

Renzo Ulivieri parla a Marte Sport Live della questione quarantena in caso di nuovo positivo al Covid-19: “Mi auguro che vada rivista la quarantena, qualora ci fosse un positivo al Covid, altrimenti si fermerebbe nuovamente il campionato. Penso che questa sia la volontà, è auspicabile che non ci siano casi, ma ovviamente ci vogliono comportamenti responsabili. Andrà affrontato anche il discorso degli stipendi e non ci saranno grossi problemi soprattutto per chi ha i contratti pluriennali. Ci sarà una trattativa per chi va in scadenza, c’è la voglia di tutti di collaborare per tenere in piedi il sistema. Spero ci sia una data certa al massimo entro il 20 giugno, così possiamo preparare la serie B e la serie C”.