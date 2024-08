Ultimissime Verona-Napoli, SKY: Buongiorno verso il recupero! Ecco le scelte di Conte

Probabili formazioni Verona-Napoli: le ultimissime

Hellas Verona-Napoli, inizia il conto alla rovescia che porterà all’esordio in campionato degli azzurri previsto per le ore 18.30 allo stadio Bentegodi. Idee piuttosto chiare per Antonio Conte che ha un solo dubbio di formazione e nemmeno per scelta tecnica: ovvero l’acciaccato Alessandro Buongiorno. Tuttavia filtrano buone sensazioni in merito dallo spogliatoio azzurro.

Come riporta infatti SkySport, alla fine l’ex giocatore del Torino dovrebbe stringere i denti e farcela a scendere in campo, per completare il terzetto difensivo con Rahmani e Olivera ai suoi lati davanti a Meret. Per il resto invece formazione già decisa, con la cerniera di centrocampo composta da Anguissa e Lobotka e sugli esterni il capitano Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco il centravanti sarà ancora Jack Raspadori con Politano e Kvara alle sue spalle, in attesa di Romelu Lukaku.

Verona-Napoli, i probabili 11 scelti da Conte per l’esordio

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

a cura di Tommaso Parrella