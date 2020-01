Ultras, il capo Cosentino: “Ci vedono quasi come una tifoseria avversaria, chiediamo un incontro con ADL”

Alessandro Cosentino, rappresentante del tifo organizzato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Luna nel corso della trasmissione “Alvino dalla Luna”.

“Gli Ultras non sono più visti come i tifosi del Napoli ma quasi come una tifoseria avversaria. Non sto qui a spiegare cosa è l’aspetto tecnico. La cosa grave che soffriamo in maniera atroce è il fatto che oggi il Calcio Napoli abbia alzato un muro verso le Curve. Le nostre Curve non hanno mai chiesto nulla dal primo momento che De Laurentiis si è presentato al Napoli. All’Hotel Vanvitelli si sono presentate delle delegazioni di tifosi di Curva A e Curva B quando si è insediato ADL e volevamo unirci alla squadra. Non ci danno la possibilità ora di spiegare quello che vogliamo. Nei momenti più avversi c’è sempre stato il tifo napoletano. Abbiamo dimostrato all’Italia intera cosa volesse dire un esercito biancazzurro che tifa per la squadra. Addirittura i calciatori entrano da un altro lato del San Paolo e non possiamo più accogliere la squadra direttamente. Siamo andati da Gattuso per dialogare del Napoli ed abbiamo trovato una macchina della Digos che ci attendeva. Non abbiamo neanche un rappresentante che sia tale tra le fila del Napoli.”