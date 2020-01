Ultras, il rappresentante Alfiero: “C’è accanimento contro il tifo azzurro, bisogna fare luce sulla questione”

Pasquale Alfiero, rappresentante del tifo organizzato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Luna nel corso della trasmissione “Alvino dalla Luna”.

“Questa città è famosa anche per il tifo e non per i titoli sportivi. Le curve azzurre sono da modello per tutto il tifo mondiale: i nostri cori vengono rimaneggiati in giro per gli stadi. Vorremmo capire di chi è la responsabilità di questo casino, credo che bisogna fare luce sul momento azzurro. Vedo accanimento da parte della società con il tifo azzurro. “