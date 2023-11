Si è visto di tutto al Via del Mare di Lecce. Il Milan nel primo tempo domina i padroni di casa con le reti di Giroud e Reijnders. Nel seco do tempo, come a Napoli, gli avversari riacciuffano il pari con le reti di Banda e Sansone. Il meglio però avviene sul finale del match: Giroud espulso per proteste lascia i rossoneri i dieci. Gli undici giallorossi passano in vantaggio con la rete di Piccoli ma l’arbitro richiamato al Var annulla per un fallo.