Un solo giro di valzer e poi l’addio? Hirving Lozano, per adesso è un flop da record

Hirving Lozano da Città del Messico è arrivato al Napoli come il colpo dei record di Aurelio De Laurentiis. Come lui nessuno mai, 42 milioni di euro per strappare uno dei giocatori del momento al PSV Eindhoven. Poi ventitre partite, poi tre reti, poi due assist. Poi un rendimento ben più che altalenante che ha posto Chucky dall’altare dei record a quello della tregenda. L’impatto col calcio italiano non è stato ottimale, Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi non gli hanno mai consegnato le chiavi dell’attacco. Anzi. Gli hanno pure sfilato il portachiavi, Lozano è finito anche in panchina e l’investimento fatto da ADL con Cristiano Giuntoli non s’è rivelato ottimale. Tutt’altro.

Svenderlo? La soluzione ora è quella di una cessione col placet di Gattuso che è già arrivato . Già, ma per quanto? Il rischio ora è quello di svendere Lozano. Perché, per dirla in soldoni, o trovi un amante del genere, un appassionato a prescindere del calciatore, o certe cifre non restano un sogno. Nessuno pagherà al Napoli 42 milioni per Lozano, a oggi, a meno di un’inversione a U che potrebbe anche farlo risalire nelle gerarchie nelle prossime settimane e ricambiare la storia. Per adesso, però, è un flop da record. Anche economico.

fonte: tmw