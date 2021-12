Un tifoso ad Anguissa: “Hai già la testa in Coppa d’Africa”, il centrocampista: “Non sono così”

Ha chiuso l’anno con una sconfitta il Napoli di Spalletti, reduce da tre ko consecutivi in campionato al “Maradona”. Dopo lo 0-1 rimediato con lo Spezia, gli azzurri si sono allontanati dal primo posto occupato dall’Inter che dista 7 lunghezze.

Al termine del match Anguissa ha voluto esprimere il suo punto di vista con un post sui social: “A volte il calcio è crudele e questa sera lo abbiamo visto. Dovremo combattere fino alla fine. Restiamo uniti perché insieme si vince come si perde insieme. Vi auguro buone feste di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. #Forzanapolisempre!”.

Un tifoso azzurro, però, lo ha accusato di avere la testa altrove: “Hai già la testa in Coppa d’Africa, sfortunatamente per noi”. La risposta del centrocampista del Camerun non si è fatta attendere: “Io non sono così frate'”, ha risposto Anguissa, che nelle prossime settimane sarà impegnato con la sua nazionale.