LIVE – Under 15, Empoli-Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Empoli: 1 Lastoria, 2 Tvanti, 3 Gori, 4 Bagordo, 5 Antonini, 6 Barbiere, 7 Busiello, 8 Baralla, 9 Campaniello, 10 Blini, 11 Landi. A disposizione 12 Vannini, 13 Smajlaj, 14 Santoro, 15 Mennini, 16 Magherini, 17 Mainardi, 18 Guglielmino, 19 Verdone, 20 Checcacchi. Allenatore Andrea Filippeschi

Napoli: 1 Giordano, 2 Bonaiuto, 3 Zappettini, 4 Prisco, 5 Sardo, 6 Lieto, 7 Esposito, 8 D’Angiò, 9 Barbella, 10 Chiocca, 11 Pignarosa A disposizione 12 Spinelli, 13 Badini, 14 Ceparano, 15 Nastri, 16 Rosi, 17 Maida, 18 Chiammarello, 19 Aprea. Allenatore Gennaro Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Empoli-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono reduci dalla sconfitta interna contro il Bologna, s’aggrappano alla zona play-off. Occupano il quarto posto in classifica con un punto in più di Fiorentina e Pisa e tre di vantaggio sulla Ternana. L’Empoli è la capolista, dominatrice assoluto del campionato, ha vinto quattordici gare sulle quindici disputate concedendosi solo un pareggio in casa contro il Bologna.