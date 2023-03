Under 15, Napoli-Bologna 1-2: le pagelle di IamNaples.it

Un bel Napoli perde a domicilio contro il Bologna secondo in classifica. Groza porta subito in vantaggio gli ospiti dopo 8 minuti, il Napoli gioca bene ma trova il pareggio solo al 26′ della ripresa con un colpo di testa di Saviano, ma la doccia fredda arriva a tre minuti dal termine, quando il nuovo entrato Pizzirani trova il nuovo vantaggio con una giocata fantastica per l’1-2 finale. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GIORDANO 6 Quasi mai impegnato, è sempre sicuro in porta e nelle uscite. Sui due gol non può nulla.

CEPARANO 6 Trottola sulla destra, è rapido e appoggia l’azione con corsa e spinta. Forse lascia troppo spazio a Sermenghi per il cross che porterà al vantaggio bolognese. (12′ s.t. NASTRI 6 Poco più di mezz’ora sufficiente).

MARCIANO 6 Mantiene bene la posizione e il reparto, qualche piccola sbavatura ininfluente.

CANDELA 5.5 Ha sulla coscienza il gol dello 0-1 del Bologna, quando liscia di testa e lascia il pallone del vantaggio a Groza. Prova a rifarsi più avanti, ha un’ottima occasione al minuto 33, quando sugli sviluppi di un angolo tira di sinistro ma D’Autilia gli nega il gol. (12′ s.t. ZAPPETTINI 6 Ordinaria amministrazione in difesa, il Bologna nella ripresa impensierisce poco il Napoli, gol a parte. Entra per dare spinta a sinistra, da una sua azione nasce il gol del pareggio azzurrb).

BONAIUTO 6 Terzino sinistro, viene poi spostato con il passaggio al 4-2-3-1. Resta più bloccato rispetto a Ceparano.

PRISCO 6 Prestazione sufficiente a centrocampo, ci prova al minuto 24 con un bel tiro ad incrociare dal limite dell’area, ma D’Autilia mette in angolo.

D’ANGIÒ 6.5 Buona prestazione, il numero 4 è preciso nella costruzione di gioco e si fa vedere in un paio di occasioni pericolosamente dalle parti di D’Autilia.

CHIOCCA 5.5 Fa da raccordo tra centrocampo e attacco, non sempre riesce a fornire apportò ai tre attaccanti. Agisce da trequartista per 10 minuti nella ripresa, viene poi sostituito. (23′ s.t. CHIUMMARIELLO 6 Entra bene in campo e ci prova al 33′, ma D’Autilia stoppa una bella giocata).

ESPOSITO 5.5 Agisce alto a destra, non è sempre nel vivo del gioco, ha pochi spunti.

SAVIANO 6.5 È il più attivo dell’attacco azzurro, si muove molto su tutto il fronte offensivo, da destra a sinistra, ma riesce anche a fare da riferimento centrale. Trova il gol al 26′ della ripresa con un bel colpo di testa per l’illusorio 1-1.

BARBELLA 5.5 Ha una grande occasione al minuto 25 ma non riesce a sfruttarla quando di testa non supera D’Autilia a porta sguarnita. Poco ispirato, esce a inizio ripresa. (12′ s.t. PIGNAROSA 6 Dá brio all’attacco azzurro in un momento in cui il Napoli ha il pallino del gioco).