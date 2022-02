Under 15, Napoli-Lecce: azzurrini alla ricerca dei tre punti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lecce, gara valida per la decima giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini sono secondi in classifica a tre punti dalla Roma capolista, con un punto di vantaggio sul Benevento al terzo posto. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte, le seste vanno ai play-off. Il Napoli punta così a mantenere questa posizione che darebbe agli azzurrini il diritto di saltare un turno nella corsa verso la final four.