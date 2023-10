Under 15, Napoli-Sampdoria 0-2: le pagelle di IamNaples.it

Sconfitta per il Napoli Under 15 contro i pari età della Sampdoria al Complesso Sportivo Kennedy per 0-2. Decisive le reti di Cantini e Pistone su calcio di rigore. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Amendola 6: Non ha particolari colpe sui gol subiti. E’ autore anche di ottimi interventi tra i pali e nelle uscite, dove subisce anche un brutto fallo da Mennea.

Liccardo 5: E’ tra i tre sostituiti per dare una scossa al Napoli all’intervallo. Soffre con tutta la difesa quando la Samp attacca, prova a far male in avanti, ma senza riuscirci. Dall’intervallo Chianese 5:

Raia 5,5: Come il collega di reparto va un pochino in difficoltà in alcune circostanze, quando si sgancia in avanti crea situazioni interessanti.

Branchizio 5,5: Qualche sbavatura in fase di impostazione, non è semplice tenere testa agli attaccanti avversari. Dal 16′ s.t. Rivieccio 5,5: Prova a dare una mano ai suoi compagni con diversi spunti interessanti, però non riesce a sfondare.

Zappalà 5,5: Può essere più efficace quando si sgancia in avanti, mentre quando difende va un po’ in difficoltà, ma è anche merito degli avversari. Dal 31′ s.t. D’Angelo D. s.v.

De Rosa 5,5: Mette in difficoltà la difesa della Sampdoria da situazione di palla inattiva andando sempre a proporsi in avanti. Buoni passaggi per gli attaccanti quando è il momento di provare a far male. Dal 31′ s.t. Candia s.v.

Ferrigno 6: Attento in fase di copertura e quando deve impostare l’azione, mette in difficoltà la Samp sui calci piazzati con buoni cross. Dal 23′ s.t. Di Penta 6: L’impatto sulla partita è buono, gestisce bene il pallone e nel finale è uno dei più pericolosi con due punizioni, dove colpisce anche una traversa.

Riccio 5: Anche lui come i suoi compagni può essere più efficace in fase offensiva e nella manovra. Riesce poco a limitare i centrocampisti della Samp. Dall’intervallo Chiaiese 5,5: Prova a suonare la carica quando la Samp resta in dieci, ma è un po’ troppo frenetico nelle scelte. Vince diversi duelli in mezzo al campo.

Scotti 6: Tanti spunti sulla destra, tenta diverse volte il dribbling o la fuga in velocità, però i suoi cross non hanno un esito positivo.

Prezioso 5,5: Duetta bene con Scotti, è bravo anche a crearsi qualche occasione, ma è poco incisivo in zona gol.

Condemi 5: Viene limitato molto dalla difesa della Sampdoria, che gli prende le misure e non gli permette di incidere. Dall’intervallo Pengue 5: Non riesce a far cambiare passo alla manovra offensiva del Napoli.

Nico Bastone