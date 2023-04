Under 16, Napoli-Fiorentina 0-4: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli Under 16 perde in casa contro la Fiorentina. Gara a senso unico, condizionata soprattutto dall’espulsione di Enoghegase che ha lasciato il Napoli in inferiorità numerica per gran parte della gara.

GISONDI 5: non può nulla sui gol della Fiorentina. Dopo l’espulsione di Enoghegase gli avversari sono arrivati in porta sempre più facilmente.

PONTICELLI 5: partita complicata per il terzino del Napoli. Le incursioni degli avversari si sono fatte sempre più difficili da gestire anche a causa dell’inferiorità numerica. (dal 37′ s.t. Cauteruccio sv)

DISTRATTO F. 5: anche per lui partita di difficile gestione.

ARZILLO 5,5: il gol della speranza del Napoli, poi annullato per fuorigioco, è frutto del suo cross al centro perfetto. A centrocampo la Fiorentina ha dominato la partita. (dal 15′ s.t. Esposito sv)

ENOGHEGASE 4: la sua espulsione ha condizionato tutta la gara. ‘inferiorità numerica ha compromesso la partita del Napoli, che non è più riuscito a gestire il campo.

DISTRATTO D. 5,5: nel secondo tempo non riesce a sfruttare l’unica occasione per il Napoli. E’ uno dei migliori per gli azzurri, ma non basta.

CANNAVACCIUOLO 5: la sua partita termina nel primo tempo. Lascia spazio ad un difensore per coprire il buco lasciato dall’espulsione. (dal 39′ p.t. Di Fiore 5: entra per aggiungere un difensore ma non può fare nulla contro la fisicità degli avversari, partita ormai compromessa)

PICCA 5,5: fino all’episodio del vantaggio viola, scambia bene con gli altri attaccanti nell’area avversaria. L’inferiorità numerica lo condanna.

NAPOLETANO 5: non riesce a gestire bene la gara. Manca la sua fantasia chiaramente a causa della fisicità degli avversari e dell’uomo in meno. (dal 37′ s.t. Poggi sv)

GIGLIO 5,5: la sua gara ha due volti, prima e dopo l’espulsione di Enoghegase. Fino al cartellino rosso gioca una buona partita con una bella occasione da gol. (dal 15′ s.t. Iovine sv)

ALL. ANNUNZIATA 6: Ha quantomeno il merito di aver continuato a provare a gestire la gara anche dopo tutti i gol subiti. Dopo l’espulsione del difensore ha provato ad inserirne un altro per coprire il buco, ma ormai la partita era compromessa.