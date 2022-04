Under 16, Napoli-Frosinone 2-0: le pagelle di IamNaples.it

Vittoria per l’Under 16 del Napoli contro i pari età del Frosinone per 2-0. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

PETRONE 6: Sbaglia un’uscita che poteva costar caro alla sua squadra, ma a parte questo buona partita.

SPARAVIGNA 6: Si becca un giallo ingenuamente per aver allontanato il pallone, spesso si propone in avanti anche se alcuni tentativi non sono di qualità.

DIONISIO 6: La girandola dei cambi comprende anche lui, ma solo dopo aver dato gran sostanza alla fascia sinistra. Si becca un giallo nel primo tempo per un fallo su Schietroma Dal 27′ s.t. DE LUCA s.v.

AVVISATI 6: Ha sui piedi l’occasione per segnare il momentaneo vantaggio, ma è sfortunato perché Coiro compie un grande intervento sulla linea Dal 14′ s.t. CANTONE 6: Tiene la posizione, nulla di clamoroso da segnalare.

ESPOSITO 6: Così come il suo compagno Gambardella fa il suo dovere quando arrivano le sortite offensive del Frosinone.

GAMBARDELLA 6: Gestisce adeguatamente il possesso del pallone e le marcature, anche quando il Frosinone è alla ricerca del pari.

MALASOMMA 6,5: Gran partita di Malasomma soprattutto nel primo tempo. E’ il più attivo dei suoi, si accentra dalla sinistra e calciando col destro mette spesso in difficoltà Grasso. Dal 40′ s.t. VALENTINO s.v.

D’ANGELO 8: Grande prova del centrocampista azzurrino che con una doppietta e un salvataggio sulla linea regala i tre punti alla sua squadra. Bravo e reattivo nella prima rete, lucido al momento della doppietta.

PINZOLO 6: Buona partita dell’attaccante azzurro, anche se la scivolata sul tiro-cross di Stasi era evitabile: la palla poteva finire in porta. Dal 14′ s.t. RAGGIOLI 6: Sbaglia il gol che poteva portare prima a 2-0, ma serve l’assist nel finale per il secondo gol di D’Angelo e propone diverse giocate di qualità.

PARISI 6: La sua partita è impreziosita da alcune giocate di qualità, anche se è discontinuo e non riesce a tenere alti i ritmi Dal 27′ s.t. BORRIELLO 6: Duetta bene con Raggioli anche se a volte pecca in qualità negli ultimi venti metri.

STASI 7: Così come Malasomma, è una spina nel fianco della difesa ciociara. Dai suoi piedi nasce il vantaggio di D’Angelo. Dal 40′ s.t. CAMPANILE s.v.

ALL. MALAFRONTE 6,5: La vittoria di oggi è molto importante per il modo in cui è arrivata. Tanti sono stati i tentativi delle due ‘frecce’ a disposizione, ovvero Malasomma e Stasi. E il 2-0, con un po’ di attenzione e qualità nelle scelte, poteva arrivare anche prima.