Under 16, Napoli-Sampdoria 1-5: le pagelle di IamNaples.it

Brutta sconfitta del Napoli Under 16 contro i pari età della Sampdoria per 1-5. Per la squadra ospite a segno Forte con una tripletta e Paratici con una doppietta. Per gli azzurrini, invece, gol di Barbella. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Pugliese 5: Effettua un paio di buoni interventi, ma anche lui cade sotto i colpi della Sampdoria subendo cinque gol.

Capozzoli 5: Dalla sua parte nascono diverse occasioni per la Sampdoria, prova a limitare i danni e non sempre ci riesce.

Zappettini 5: Limitare gli attaccanti avversari è molto difficile, soprattutto quando attaccano in tanti.

Marciano 5: Anche lui va in grossa difficoltà quando la Samp alza il ritmo e punta la porta di Pugliese. Dal 23′ s.t. Castaldi 5: Non riesce a dare una svolta alla partita insieme ai compagni subentrati nella ripresa.

Candela 5: La sua è una partita difficile, va in difficoltà quando viene puntato e fatica a trovare le misure agli avversari. Dal 12′ s.t. Barbella 5,5: E’ suo il gol della bandiera, si fa trovare pronto dopo una bella azione.

D’Angiò 5: Perde qualche pallone sanguinoso di troppo, ma è anche merito degli avversari che giocano una partita perfetta. Dal 33′ s.t. Rosi s.v.

Maida 5,5: Nel primo tempo è suo uno dei pochi tentativi del Napoli per far male a Musio, ma è poco preciso. Dal 23′ s.t. Bonaiuto 5: Non riesce a dare la scossa al Napoli, venendo limitato dagli avversari.

Esposito 5,5: E’ uno dei più attivi del Napoli, in più di un’occasione salta diversi avversari, ma alla fine non riesce a concretizzare. Crea diversi pericoli.

Favicchio 5: Subisce una gran chiusura di Schembre nel primo tempo in rimonta, quando prova ad andare verso la porta. Poco incisivo. Dall’intervallo Pignarosa 5: Bella azione in occasione dell’unico gol del Napoli, ma subito dopo si fa espellere per una brutta entrata.

Colurciello 5: Poco efficace in fase offensiva, viene ben controllato dai difensori della Sampdoria. Dall’intervallo Chiummariello 5,5: Prova a suonare la carica ai suoi per fare male alla Samp, gli capita qualche situazione interessante, ma non riesce a incidere.

Chiocca 5: Non ha molte occasioni per incidere, anche se è sempre molto volenteroso lottando contro i difensori avversari. Dal 12′ s.t. Sardo 5: Anche lui lotta e fa quel che può, ma non riesce a portare grossi benefici alla sua squadra.

Nico Bastone