Under 16, risultati e classifica: il Napoli scivola al terzo posto

L’Under 16 del Napoli perde in casa contro la Roma, una diretta concorrente nella corsa verso play-off e final four, e scivola al terzo posto. Le prime due in classifica vanno direttamente ai quarti di finale dei play-off, le terze, le quarte, le quinte e le seste, invece, approdano ai play-off. Il Napoli, dopo la sconfitta di ieri, è scivolato al terzo posto a pari punti con il Benevento che è in vantaggio negli scontri diretti, proprio domenica ci sarà la gara di ritorno. Ecco i risultati e la classifica:

REGGINA-BENEVENTO 1-3 RETI: LECCE-CROTONE 1-0 RETI: COSENZA-LAZIO 0-2 RETI: NAPOLI-ROMA 0-1 RETI: FROSINONE-SALERNITANA 1-2 RETI:

CLASSIFICA

P G 34 13 LAZIO 30 13 ROMA 27 13 NAPOLI 27 13 BENEVENTO 16 13 REGGINA 13 13 LECCE 10 13 FROSINONE 9 12 COSENZA 8 12 CROTONE 5 13 SALERNITANA

Prossimo turno: Benevento-Napoli, 13 marzo 2022