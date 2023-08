Salvatore Longano, centrocampista ex Real Casarea, come riporta canalesassuolo.it, era tra i giocatori assenti al raduno di ieri pomeriggio del Sassuolo Under 17 di Maurizio Neri. Il mediano torna in Campania per giocare nel Napoli dopo due stagioni Emilia Nell’ultima stagione, Sassuolo e Napoli erano entrambe nel girone A del campionato Under 17: Longano potrebbe quindi incontrare gli ex compagni, in attesa della composizione ufficiale dei raggruppamenti.