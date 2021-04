67′ – Fallo di Ramieri su De Pasquale al limite dell’area di rigore, l’arbitro ammonisce l’attaccante del Frosinone dopo aver fischiato la punizione. Il numero 7 del Napoli lascia il campo per Flora per quello che è il terzo cambio di mister Carnevale

66′ – Marranzino serve De Pasquale, che la mette sulla fascia per Giannini che prova il cross al centro ma viene contrastato da Caravillani

64′ – Spavone serve il neoentrato Vilardi che mette la palla al centro dell’area, Zizzania intercetta e fa ripartire l’azione

62′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Miele e Carnevale, dentro Pesce e Vilardi

59′ – Cross al centro di Recchiuti, ancora respinta di pugni di Boffelli

58′ – Punizione per il Frosinone per un fallo di D’Avino su Navarra, va Recchiuti sul pallone

56′ – Scambio tra Marranzino e Carnevale, il pallone torna sui piedi del 10 del Napoli ma il pallone diretto in area viene allontanato

53′ – Slalom di De Pasquale in area di rigore, salta un paio di avversari ma viene fermato da Rosati che favorisce l’uscita di Zizzania

48′ – Blitz in area di Pera, ma Pontillo ci mette la gamba e mette la palla in corner, spingono i padroni di casa

47′ – Punizione per il Frosinone, esce Boffelli coi pugni a liberare l’area

46′ – Cambio nel Frosinone: dentro Navarra per Frasca

12:01 Inizia la ripresa

12:50 Termina il primo tempo

45+1′ – Corner per il Frosinone, il pallone finisce verso Recchiuti che prova la rovesciata: il pallone finisce fuori, ma l’assistente segnala il fuorigioco

45+1′ – Bel tiro al volo di Recchiuti che impegna Boffelli, molto bravo a deviare in corner il tiro diretto alla sua sinistra

45′ – Sul contropiede primo tiro in porta del Frosinone con Ferrieri, para Boffelli e libera l’area la difesa del Napoli

44′ – Cross di Spavone per Miele, che col destro al volo scheggia il palo

42′ – Ferrieri prova a servire in profondità Ramieri, Giannini è in vantaggio e serve di testa Boffelli

38′ – Fallo di Gioielli su Pera a metà campo

34′ – GOOL DEL NAPOLI! Zizzania intuisce ma non ci arriva, troppo angolato il tiro di Marranzino che firma il vantaggio degli azzurrini

33′ – RIGORE PER IL NAPOLI! Carnevale batte la punizione bassa, il pallone finisce tra i piedi di Marchisano che viene steso da Caravallini: Romei fischia il rigore

31′ – Dribbling di Marranzino ai 25 metri, il 10 del Napoli viene steso e Romei fischia la punizione

28′ – Buon dribbling di Cangianiello, che va via in velocità: Pontillo lo stende e si becca il giallo da parte dell’arbitro Romei

25′ Marranzino serve Marchisano sulla fascia, cross al centro per Miele che non riesce a impattare bene il pallone

23′ – Rientra in campo Recchiuti

23′ – Tiro di Marranzino ribattuto da Frasca, il pallone finisce tra le mani del portiere napoletano Zizzania che veste la maglia del Frosinone

22′ – Frosinone momentaneamente in 10 per cure mediche accorse a Recchiuti

19′ – Buon cross di Giannini che serve l’accorrente Spavone in area, il tiro del numero 8 del Napoli non è dei migliori: buona chance per gli azzurrini

18′ – Ci prova Pera su punizione, para tranquillamente Boffelli

15′ – Bravo Spavone a rubare la palla a Maura, pallone verso Marranzino ma il tiro è debole e finisce tra le braccia di Zizzania

14′ – Marranzino prova a imbeccare Miele con un passaggio filtrante, ma il pallone viene intercettato e poi rinviato da Caravillani

11′ – Marranzino prova a liberarsi di Pera con una sterzata in area di rigore, ma il suo tiro viene murato dal centrocampista dei ciociari. Sul successivo contropiede, Ramieri viene fermato bene da Pontillo

9′ – Ci prova Marranzino dalla distanza, ma il pallone finisce alto

7′ – Pressing vincente di Spavone, Miele

5′ – Ferrieri libera l’area dei ciociari di testa

4′ – Intervento duro di Frasca su Marranzino, l’arbitro fischia la punizione per il Napoli

12:00 Inizia il match

FORMAZIONI UFFICIALI

Frosinone (4-3-1-2): 1 Zizzania; 2 Rosati, 5 Caravillani, 6 Maura (C), 3 Benacquista; 7 Frasca, 4 Pera, 8 Cangianiello; 10 Recchiuti; 9 Ferrieri 11 Ramieri. All. Di Michele

Napoli (4-2-3-1): 1 Boffelli; 2 Marchisano, 5 Pontillo, 6 D’Avino, 3 Giannini; 8 Spavone, 4 Gioielli (C); 7 De Pasquale, 10 Marranzino, 11 Carnevale; 9 Miele All. Carnevale

Arbitro: Cristian Romei sez. Isernia

1° assistente: Marco Giudice sez. Frosinone

2° assistente: Davide Fabrizi sez. Frosinone

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per la terza giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono a quota tre punti, hanno battuto domenica scorsa l’Ascoli al Kennedy mentre giovedì hanno perso 3-1 a Pescara nel recupero della prima giornata. Il Frosinone anche è a zero punti, nel primo turno ha esercitato il turno di riposo mentre domenica scorsa ha rimediato una sconfitta sul campo del Benevento. Il campionato Under 17 è ripartito a metà aprile dopo sei mesi di stop, con un format particolare: ci sono otto gironi da cinque squadre, la prima classificata va ai quarti di finale.