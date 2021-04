LIVE – Under 17, Frosinone-Napoli: le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI

Frosinone: 1 Zizzania, 2 Rosati, 3 Benacquista, 4 Pera, 5 Caravillani, 6 Maura (C), 7 Frasca, 8 Cangianiello, 9 Ferrieri, 10 Recchiuti, 11 Ramieri. All. Di Michele

Napoli: 1 Boffelli, 2 Marchisano, 3 Giannini, 4 Gioielli (C), 5 Pontillo, 6 D’Avino, 7 De Pasquale, 8 Spavone, 9 Miele, 10 Marranzino, 11 Carnevale. All. Carnevale

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per la terza giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono a quota tre punti, hanno battuto domenica scorsa l’Ascoli al Kennedy mentre giovedì hanno perso 3-1 a Pescara nel recupero della prima giornata. Il Frosinone anche è a zero punti, nel primo turno ha esercitato il turno di riposo mentre domenica scorsa ha rimediato una sconfitta sul campo del Benevento. Il campionato Under 17 è ripartito a metà aprile dopo sei mesi di stop, con un format particolare: ci sono otto gironi da cinque squadre, la prima classificata va ai quarti di finale.