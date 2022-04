L’Italia Under 17 ha battuto i pari età del Kosovo a Poggibonsi per 1-0. Decisiva è stata la rete di Bolzan su calcio di rigore a un quarto d’ora dalla fine. Una vittoria molto importante per i ragazzi del ct Bernardo Corradi, che martedì potranno conquistare la qualificazione all’Europeo di categoria non perdendo con l’Ucraina da prima classificata nel girone. Gli Europei sono in programma in Israele dal 16 maggio al 1 giugno.