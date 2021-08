Under 17, l’ex Carnevale: “Esperienza al Napoli finita in modo amaro. Valorizzati Cioffi e D’Agostino…”

Massimo Carnevale, ex allenatore dell’Under 17 del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sport Casertano’:

Sull’addio – “Non è andata come tutti credevamo. Personalmente è stato un fulmine a ciel sereno. In questi anni ho fatto sempre parlare i risultati. Ho conseguito un titolo di Uefa A con un punteggio importante e mi sarei aspettato una crescita diversa. Un tecnico che ambisce a fare questo mestiere si aspetta una graduale scalata nelle varie categorie. Purtroppo a Napoli è tutto più complicato, ogni anno restavo in under 17 nonostante i grandi risultati. A fine giugno poi mi arriva una telefonata che mi comunica il non rinnovo. Credo che dopo nove anni poteva finire diversamente. Sono rimasto un po’ male anche per i modi. Ringrazio comunque il Napoli perché mi ha dato l’opportunità di farmi crescere e togliermi belle soddisfazioni. Il merito va equamente condiviso con il mio staff e se è vero che ho dato tanto al Napoli ho anche ricevuto tanto”.

Su cosa resta dell’esperienza al Napoli – “Nove anni in un club di A non sono pochi ed è stata un’esperienza bellissima. Ho avuto apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori ed è stato svolto un lavoro egregio da parte di tutti oltre che dal sottoscritto. C’è stata crescita esponenziale dei ragazzi e molti sono stabilmente tra i professionisti. Ho valorizzato e fatto crescere Gaetano, Antonio Cioffi che faranno parlare di sé. Ma anche Iaccarino e D’Agostino che iniziano ad affacciarsi in prima squadra. Indimenticabili i playoff scudetto quando eliminammo la Juve a Vinovo. Poi in semifinale con l’Inter ce la giocammo uscendo a testa alta anche in considerazione che questi club stanziano budget per le giovanili altissimi. Poi due anni fa semifinale con la Roma dopo aver eliminato la Fiorentina e a cinque minuti dalla fine vedemmo sfumare il sogno finale. Oltre al risultato calcistico che forse in un settore giovanile passa in secondo piano, c’è stata una crescita importante ad ogni livello ed è stata un’esperienza indimenticabile”.

Sul futuro – “Vorrei iniziare ad allenare in prima squadra per far conoscere le mie idee. Che sia serie C o D l’importante che sia un progetto ambizioso. Dopo dieci anni in panchina sento che è arrivato il mio momento. Sono pronto e non vedo l’ora di mettermi in gioco”.