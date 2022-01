Under 17 – Napoli-Perugia 0-1: le pagelle di IamNaples.it

Dopo la vittoria prenatalizia per 7-2 contro la Reggina, il Napoli di Liguori non riesce a dare seguito con un risultato positivo cedendo al “Kennedy” per 0-1 contro il Perugia. Partita risolta con un calcio di rigore, contestato dagli azzurrini, battuto e realizzato da Ronconi. Di seguito le pagelle di IamNaples.it:

Turi 6: Il portiere azzurro è sempre presente sui pochi attacchi degli ospiti. Sfortunato nell’episodio del rigore, intuisce la traiettoria e tocca il pallone ma non riesce a respingere.

Tuccillo 5,5: Tra gli ultimi a mollare ma troppa imprecisione e insicurezza per il terzino destro azzurro. Si lascia superare con troppa facilità nell’1 contro 1 da Ronconi.

Mazzone 6: Insieme al compagno di reparto, è lucido nelle letture. Da gestire meglio la fase d’impostazione, un errore in uscita ha portato Ronconi a tu per tu con Turi.

Manzo 6: Lavora abbastanza bene sia nella tenuta della linea che sotto l’aspetto difensivo. Pochi rischi e ottimo contenimento degli avversari.

Tortora 6,5: Comincia sulla fascia sinistra spingendo e provando anche qualche incursione. Nella ripresa viene avanzato mezz’ala ed è sempre al centro del gioco. Non disprezza le conclusioni da fuori. Il migliore dei suoi.

Peluso 6: Non si perdona il fischio arbitrale che ha portato alla concessione del rigore. Sempre nel vivo del gioco, si fa sentire in campo e difende a spada tratta tutti i compagni in ogni protesta.

Di Lorenzo 6: Lascia il campo dopo uno scontro di gioco praticamente a fine prima frazione di gioco. In campo ci sta bene, servito dai compagni senza disdegnare incursioni nell’area perugina. (Dal 45°pt. Di Lauro 5,5: Entra e va a mettersi sulla sinistra con lo spostamento di Tortora nella mediana. Spinge meno ed è più accorto nella fase difensiva).

Russo 6,5: Il numero 10 azzurro si rende pericoloso prima con una conclusione su punizione dal limite, poi con un tiro dal limite che lambisce il palo dopo una serie di dribbling. Lascia il campo stremato. (Dal 30°st Miele 5,5: Ha l’occasione più ghiotta per arrivare al pari in pieno recupero ma spedisce incredibilmente la palla fuori).

Vilardi 6: Ci crede fino all’ultimo, ha un’occasione di testa a poco dalla fine ma la palla termina alta sulla traversa. Nel complesso buona prestazione per l’esterno azzurrino.

Grieco 5,5: Si rende pericoloso ad inizio gara con una conclusione a giro che termina di poco larga. Poi sparisce dal campo e viene sostituito. (Dal 23’st Cuciniello 6: Ci prova dal limite con una punizione ma non impensierisce più di tanto Bulgarelli. Non incide molto sul match).

Attanasio 5: Mai nel vivo del gioco, non combatte e si fa inghiottire dai centrali difensivi umbri. Non aiuta i compagni in fase di non possesso. (Dal 45°pt. Solmonte 5: Liguori prova a smuovere l’attacco ma senza successo. Cambiano gli interpreti, ma non cambia il risultato).

Dai nostri inviati al “Centro Sportivo Kennedy” Salvatore Garofalo e Francesco Russo