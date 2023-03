Under 18, Napoli-Bologna 0-1: le pagelle di IamNaples.it

Si chiude la partita tra Napoli e Bologna, valida per il campionato Under 18. A vincere è la squadra ospite con un gol di Corsi all’8′ del primo tempo. Un match in cui gli azzurrini hanno provato a trovare il pareggio, soprattutto in superiorità numerica, ma c’è stata un po’ troppa imprecisione al momento del tiro. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Pellino 6: Subisce un gol sulla ribattuta dopo aver respinto un cross, nel corso della partita non rischia granché, ma si fa sempre trovare pronto.

Puzone 6: I suoi cross creano sempre situazioni pericolose, spinge bene sulla fascia e cerca in più di un’occasione di trovare gli attaccanti poco ispirati oggi. Dall’84’ Celentano s.v.

Di Lauro 6: Le sue sovrapposizioni sono molto interessanti, specialmente quando riesce a mettere i cross dal fondo. Si distingue anche per delle progressioni palla al piede.

Lettera 6: Partita molto dura, ricca di contrasti molto duri ai limiti della regolarità, spesso l’arbitro lascia correre. Lui mette in campo tanta sostanza e garra. Dal 66′ Legnante: Quando saltano gli schemi si lancia in avanti per mettere in difficoltà i rossoblù in inferiorità numerica, ha un’occasione in cui è impreciso così come i suoi compagni.

Mazzone 6: Partecipa anche lui al forcing finale del Napoli, con un tiro dalla distanza -soluzione poco usata dalla squadra- che termina molto alto.

De Luca 6: La sua occasione da corner può sorprendere il Bologna negli ultimi minuti., ma il suo tentativo finisce troppo alto.

Peluso 6: Molto volenteroso nel far male all’avversario, il motore della lucidità si spegne solo verso la fine, quando poco è eccessivamente altruista in occasione di uno schema. Dall’84’ Di Lorenzo s.v.

Zula 5,5: Impreciso in alcune occasioni, non riesce a far girare il pallone con velocità e a volte è sovrastato eccessivamente dalla foga degli avversari. Dal 56′ Tortora 6,5: Porta quella vivacità in una partita che si stava addormentando, sono almeno tre i tentativi tra assist e tiri in porta per far male al Bologna.

Lorusso 5,5: Partita non facile per lui, la squadra fatica a sfondare e nelle poche occasioni favorevoli non è abbastanza incisivo. Dal 56′ Vigliotti 5,5: Bene in qualche sponda, anche se come Lorusso fatica ad avere occasioni significative per far male a Raffaelli, ben marcato dalla difesa avversaria

Marranzino 6,5: Prova a suonare la carica con diverse azioni personali, dove non è preciso al momento del tiro anche per la buona prestazione della difesa del Bologna.

Cuciniello 6,5: Ha una grande occasione subito dopo il gol dello svantaggio, solo una gran parata di Raffaelli gli nega la gioia del pari. Combina bene con Lorusso. Dal 56′ Vilardi 6,5: Ingresso propositivo così come quello di Tortora, l’unica cosa che manca è un po’ più di decisione negli ultimi venti metri, quando è il momento di concretizzare.

Nico Bastone