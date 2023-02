Under 18, Napoli-Cesena 3-1: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli Under 18 batte il Cesena 3-1 nonostante il fortissimo vento e nonostante il gol iniziale subito da Giovannini.

PELLINO 6: Non può fare molto sul gol subito. Nel resto della partita, poco impegnato dall’attacco del Cesena.

ROMANO 6: Buona partita per il difensore azzurro, lucido e attento sulle poche azioni pericolose degli avversari.

DI LAURO 6,5: Spesso pericoloso, il terzino sinistro del Napoli ha dato una grossa mano sia in attacco che in difesa. Segna l’assist per il pareggio del Napoli.

LETTERA 6,5: Il suo gol chiude il match e regala i tre punti al Napoli.

MAZZONE 6: Piccolo errore difensivo sul vantaggio del Cesena. Dopo l’episodio del gol avversario, si dimostra attento e blinda la difesa azzurra per tutta la partita.

DE LUCA 6: L’ammonizione sporca un’ottima partita per il centrocampista del Napoli. Partita concreta per lui.

PELUSO 7: Migliore in campo, la sua doppietta è decisiva nel match vinto dagli azzurri. Oltre ai due gol, una prestazione grintosa da protagonista.

TORTORA 6: Anche lui si rende pericoloso diverte volte nel match. (MILO s.v.)

VIGLIOTTI 6,5: Nonostante non sia andato a segno, ha impegnato la difesa avversaria per tutta la gara. Il suo fisico mette in difficoltà gli avversari.

RUSSO 6,5: Serve l’assist per il vantaggio del Napoli da calcio d’angolo. Ottima partita per lui. (GRIECO s.v.)

CUCINIELLO 6,5: Sulla fascia sinistra semina il panico nella difesa del Cesena. Peccato per l’errore a tu per tu col portiere avversario all’avvio del match. (DI LORENZO s.v.)