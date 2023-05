Under 18, Napoli-Lazio 4-0: le pagelle di IamNaples.it

Ottima vittoria dell’Under 18 del Napoli contro i pari età della Lazio questo pomeriggio allo stadio Piccolo di Cercola. Un 4-0 firmato da Cuciniello, dalla doppietta di Di Lorenzo e dal calcio di rigore di Vilardi. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

M. Russo 6: La sua è complessivamente una buona prova, si fa trovare pronto, anche se commette un errore in uscita per fortuna del Napoli ininfluente. Dopo ha qualche difficoltà nel bloccare il pallone e preferisce respingerlo.

Puzone 6: Si comporta bene in fase difensiva e offensiva, proponendosi in avanti quando la sua squadra ha bisogno di un sostegno in avanti ed è puntuale nelle chiusure. Dal 55′ Ruggiero 6: Nel miglior momento della Lazio riesce a non perdere la bussola insieme ai suoi compagni.

Di Lauro 6: Gioca un buon primo tempo proprio come il collega sull’altra fascia, cala un po’ nel secondo tempo a livello fisico com’è normale che sia. Dal 63′ Manzo 6: Riesce ad abbinare buona quantità a buona qualità ed è anche per merito suo che nel finale gli azzurrini riescono a dilagare.

Legnante 6,5: Tanto lavoro oscuro a sostegno del centrocampo del Napoli, soprattutto quando si tratta di difendere dalle folate offensive degli avversari. Bravo anche nel far girare la palla.

Mazzone 6,5: Ottima prova non solo in marcatura, ma anche in fase di impostazione. Favorisce Vigliotti con una gran palla in verticale che taglia in due la Lazio, ma lì è bravo anche il portiere dei biancocelesti a negare il gol all’attaccante.

De Luca 6,5: La sua è una buonissima partita, anche perché riesce a imbeccare gli attaccanti -soprattutto sulle fasce- per favorire manovre offensive molto articolate, che fanno male alla Lazio. Dal 63′ Di Lorenzo 7,5: Firma una doppietta straordinaria da subentrato, facendosi trovare pronto in ogni occasione e dando un ottimo segnale di mentalità.

De Chiara 6,5: La sua posizione tra le linee dà molto fastidio alla Lazio e infatti dai suoi piedi partono diverse azioni pericolose, soprattutto finalizzate dagli esterni offensivi. Dal 60′ Peluso 6,5: Aggressività e qualità e si guadagna anche il rigore trasformato da Vilardi.

D’Angelo 6,5: Bravissimo a inserirsi in area di rigore, quelli della Lazio non lo prendono mai, la sua pecca è non farlo spesso. Dal 55′ Tortora 6: Molto bravo a restar lì e attendere il momento di ripartire per far male agli avversari, è autore di ottime trame pericolose.

Vigliotti 6,5: Molto generoso, sia in fase di pressing verso il portiere sia verso gli altri difensori, lotta per guadagnare campo nel miglior momento della Lazio. Sbaglia la scelta quando si ritrova davanti a Renzetti. Dal 60′ Raggioli 6,5: Prende un’ammonizione evitabile, compie una gran giocata con l’assist di tacco a Di Lorenzo.

Cuciniello 7: E’ suo il gol che sblocca la partita, mette sempre in difficoltà il suo avversario. Va a fiammate, potrebbe essere più continuo nell’arco dei 90′. Dal 63′ Malasomma 6,5: Nell’ultimo quarto d’ora i biancocelesti calano e non lo prendono mai, grazie a lui nasce il raddoppio di Di Lorenzo.

Vilardi 8: Migliore in campo, assist per il gol dell’1-0, gol del 3-0 su rigore. Dai suoi piedi nasce anche il raddoppio e tante altre azioni pericolose che possono tramutarsi in gol. E’ sempre pericoloso, approfittando dell’offensività di Oliva dal suo lato.

Nico Bastone