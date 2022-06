Under 19, c’è anche Ambrosino tra i convocati

La Nazionale Under 19 di Carmine Nunziata vola in Slovacchia dove giocherà la fase finale degli Europei Under 19. Gli azzurrini sono inseriti in un girone che comprende Slovacchia, Romania e Francia. Le squadre partecipanti sono otto e il torneo, oltre ad assegnare il titolo di categoria, riserva 5 posti ai Mondiali Under 20 che si disputeranno il prossimo anno in Indonesia. Tra i convocati c’è anche Giuseppe Ambrosino, stellina della Primavera del Napoli.

Questi i 20 azzurrini convocati, si parte il 18 giugno contro la Romania a Dunajska Streda:

PORTIERI: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

DIFENSORI: Mattia Zanotti (Inter), Riccardo Turricchia (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giorgio Scalvini (Atalanta), Alessandro Fontanarosa (Inter), Gabriele Mulazzi (Juventus), Daniele Ghilardi (Hellas Verona);

CENTROCAMPISTI: Samuel Giovane (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli);

ATTACCANTI: Wilfried Gnonto (Zurigo), Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan).