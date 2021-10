L’Italia Under 21 del ct Nicolato batte 2-1 la Bosnia Under 21 a Zenica e ottiene tre punti importanti per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Gli azzurrini, ora secondi in classifica nel Gruppo F con 9 punti dietro alla Svezia, si sono imposti grazie alle reti di Okoli al 19′ e Vignato al 27′, entrambe su assist di Tonali. Di Barisic, all’80’, il gol della speranza locale.