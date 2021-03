Under 21 – Gli azzurrini sono ancora padroni del loro destino: basterà vincere con la Slovenia per passare il turno

Il pareggio di questa sera tra Italia e Spagna complica un po’ di più le chance degli Azzurri di passare il turno, ma il futuro della squadra di Nicolato è ancora nelle proprie mani. Agli Azzurri basterà battere martedì la Slovenia per essere sicura di un posto al turno successivo, ma l’Under potrebbe accontentarsi anche di un pari in caso di sconfitta con la Spagna della Repubblica Ceca, appaiata alla squadra di Nicolato a quota 2 in classifica. Gli azzurrini, inoltre, potrebbero passare il turno anche in caso di pareggio tra Spagna e Repubblica Ceca, ma per proseguire il proprio cammino gli italiani dovrebbe segnare due reti in più della Repubblica Ceca, che ad oggi ha segnato due reti, una in più degli Azzurri. Di seguito tutte le combinazioni che potrebbero portare l’Italia ai quarti di finale.

L’ITALIA PASSA SE…

– Vince con la Slovenia

– Pareggia con la Slovenia ma la Repubblica Ceca perde con la Spagna

– Pareggia con la Slovenia e la Repubblica Ceca pareggia con la Spagna, ma gli Azzurri segnano due reti in più dei cechi (es. 3-3 tra Italia e Slovenia e 1-1 tra Repubblica Ceca e Spagna).

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO B

Spagna 4

Repubblica Ceca 2

Italia 2

Slovenia 1

Fonte: TMW