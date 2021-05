Under 21, i convocati dell’Italia: non c’è Gaetano

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21 dell’Italia, ha diramato la lista dei convocati che prenderà parte alla fase finale dell’Europeo di categoria. Non c’è, come previsto, Gianluca Gaetano. Il calciatore del Napoli era stato invece chiamato dal ct per lo stage. Di seguito, la lista completa:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Delfino Pescara), Pietro Beruatto (Vicenza), Enrico Delprato (Reggina), Matteo Lovato (Hellas Verona), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).