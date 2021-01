Unieuro Forlì-Gevi Napoli Basket, Sacripanti: ” Forlì squadra forte, sarà una grande partita”

Il match si giocherà domani, Domenica 10 gennaio, alle 17,00, alla UniEuro Arena di Forlì, a porte rigorosamente chiuse.

Gli azzurri, reduci da quattro vittorie consecutive, affrontano l’unica squadra imbattuta del campionato. L’Unieuro ha ottenuto infatti sette successi su altrettante partite.

Nell’attesa sfida di Forlì ci sarà un ex per parte. Tra gli azzurri infatti c’è Pierpaolo Marini, a Forlì nelle ultime due stagioni. Nella squadra romagnola gioca invece Terrence Roderick, lo scorso anno con la maglia della Gevi Napoli Basket.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Stefano Ursi (Livorno), Andrea Masi (Firenze) e Alessandro Costa (Livorno)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“ Partita dopo partita stiamo acquisendo sicurezza e fiducia in quello che facciamo. Forlì è una squadra forte, costruita da stranieri di primo livello, italiani di altissima fascia, penso a giocatori come Giachetti, Natali, Bruttini, con esperienza di serie A. Inoltre hanno un’ottima solidità difensiva. Roderick è un gran giocatore, dipende ovviamente dal contesto poi in cui viene inserito. Anche lo scorso anno a Napoli ha dato un grandissimo apporto, in una squadra che ha cambiato equilibri nel corso della stagione. Non è stato fortunato a causa di qualche infortunio, ma sono convinto che abbia fatto un grande campionato, interrotto poi in un momento per noi favorevole. La squadra di Forlì è stata costruita intorno a lui e ne sta sfruttando le potenzialità. Sappiamo che sarà molto stimolato dalla sfida di domani contro una sua ex squadra, ma non dobbiamo assolutamente considerare di giocare contro Roderick bensì contro una squadra di livello davvero alto. Sarà un piacere ritrovare il giocatore. L’unica cosa che dispiace è non aver avuto una settimana intera per preparare una partita del genere, ma ovviamente andiamo in campo per vincere. I nostri avversari avranno il vantaggio di aver avuto una settimana tipo ed inoltre giocheranno in casa ma noi sappiamo di non aver nulla da perdere. ”

La partita Unieuro Forlì-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.