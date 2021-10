Unione Azzurra nel Mondo – Vicini a Koulibaly, Anguissa e Osimhen contro ogni forma di razzismo

L’Unione Azzurra nel Mondo (UANM) – Club Napoli Amici – con il presente comunicato, intende esprimere la vicinanza ai calciatori del Napoli e, in generale, a tutti coloro i quali subiscono comportamenti razzisti come, da ultimo, quello che hanno patito, nella giornata di sport di ieri, gli azzurri Koulibaly, Anguissa e Osimhen nel corso ed al termine della partita Fiorentina – Napoli.

Il razzismo è un fenomeno dilagante che si fa strada nei diversi contesti sociali dalla vita quotidiana.

Il razzismo è illegale.

Denunciare gli atti di razzismo in ogni modo è una forma concreta di opposizione civile.

Ed è per tale ragione che l’Unione Azzurra nel Mondo, CIVILMENTE MA CON VEEMENZA, chiede il rispetto della LEGALITÀ.

Si invitano tutti ad intervenire affinché certe condotte ignobili possano cessare nello sport, come in ogni singola manifestazione di vita.

Oggi, più di prima, il gruppo UANM sarà una forza di RESISTENZA contro ogni comportamento xenofobo.