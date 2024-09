Us Open, Sinner show: batte Medvedev e vola in semifinale

Il tennista italiano regola il russo in 4 set e accede per la prima volta in carriera alle semifinale degli Open di Flushing Meadows

Il tennista italiano Jannik Sinner batte il russo Medvedev in quattro set in una partita folle e vola in semifinale agli Us Open per la prima volta in carriera. Jannik si prende la rivincita dopo la sconfitta a Wimbledon con il russo, battendolo 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 in due ore e 39 di gioco. Un match incredibile quello giocato da Sinner.

L’altoatesino aggiunge un altro tassello alla strepitosa stagione che gli ha consegnato lo status di numero uno del ranking Atp. Sin qui l’azzurro non era mai andato oltre i quarti di finale sul cemento americano degli Us Open, un tabù che è stato sfatato in un match folle contro Daniil Medvedev (5): tre set “espresso”, il secondo a favore del russo, e un quarto set estremamente combattuto. Sinner si regala la sfida contro Jack Draper (25), suo amico ed ex compagno nel doppio che sta vivendo un torneo in stato di grazia e che ha battuto nei quarti Alex De Minaur in 3 set.

a cura di Tommaso Parrella