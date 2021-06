Vaccini, via alle dosi Johnson&Johnson in 150 farmacie di Napoli e provincia

Vincenzo Santagada, presidente dell’ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, annuncia l’inizio della campagna vaccinale nelle farmacie: “Finalmente ci siamo, dopo tanti annunci domani 150 farmacie a Napoli e Provincia partono con la somministrazione dei vaccini. Ogni farmacia ha avuto 50 o 100 dosi di Johnson, in somministrazione unica e si parte domani. Asl Napoli 1 e Asl Napoli 3 partono domani, mentre la Asl Napoli 2 parte nei prossimi giorni in maniera graduale. Ogni cittadino che lo desidera va in farmacia e se è inserito in piattaforma il farmacista entra nella sua scheda, estrae il nominativo, lo registra e lo vaccina. Se non è registrato il farmacista fa la registrazione e la somministrazione. Ricordo che parliamo di cittadini tra i 18 e i 59 anni con Johnson, anche se non si esclude che nelle prossime settimane ci diano altre tipologie di vaccini“.