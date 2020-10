Vagiaco: “Il Napoli poteva partire. Il 3-0 si allontana, è vicina una mediazione”

Guido Vagiaco, giornalista di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Sentenza su Juve-Napoli? Il 3-0 si allontana perché si va verso una mediazione, una decisione politica. Si cerca un compromesso tra la decisione della Asl e del protocollo Figc. Se vogliamo analizzare il protocollo alla lettera, teoricamente il Napoli sarebbe potuto partire, con una deroga a quelle che sono le regole per tutti i cittadini sull’isolamento fiduciario dei 14 giorni. La decisione politica è quella di non sbugiardare la Asl e non si vuole, in un momento del genere, configurando un legittimo impedimento. Anche se Genoa, Atalanta e Milan hanno gestito casi simili. C’è un’anomalia sulla mancata creazione della bolla dopo la positività di Zielinski, si sta valutando. Più passa il tempo, più mi convinco che la soluzione politica non è sbagliata. A maggio era un conto, ora ne è un altro: c’è una realtà in continua evoluzione. L’obiettivo è non fermare il campionato. Se il Napoli non ha creato la bolla, la Asl ha fatto un intervento sacrosanto. È legittimo impedimento quello di non andare a Torino da parte del Napoli dopo il provvedimento della Asl, ma c’è il caso legato alla mancata creazione della bolla nel venerdì del caso Zielinski. La positività di Zielinski sembra essere delle 14.30 ed il protocollo dice che quando c’è un positivo del gruppo squadra bisogna immediatamente richiamare i giocatori e creare la bolla”.