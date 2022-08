Valencia, che gioia per Gattuso: è fatta per Cavani

Accordo raggiunto per l’arrivo di Edinson Cavani al Valencia. Un colpo importante per Gennaro Gattuso, visto che il club spagnolo sta vivendo un momento economicamente difficile, tanto che ha già ceduto Gonçalo Guedes al Wolverhampton. El Matador arriva a parametro zero e firma un contratto fino al 2024. Oggi il suo arrivo in città da Madrid. Su di lui c’erano anche Nizza e Villarreal.

Edinson Cavani to Valencia, here we go! Verbal agreement in place on two year contract — been told Cavani will arrive in Valencia today, so traveling from Madrid. 🚨⚪️🦇🇺🇾 #Cavani

Barring any last minute changes, he will sign the contract with Valencia within 24h. pic.twitter.com/ORlSm5X5Cc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022