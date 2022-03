Valentini: “Casini nuovo presidente di Lega è anche una vittoria di ADL”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente FIGC: “Si poteva fare uno sforzo per aiutare la Nazionale e Mancini. Uno flop sarebbe un contraccolpo non solo per il calcio italiano ma per l’intero movimento. Abbiamo già fallito nel 2018, due esclusioni consecutive sarebbero una bruttissima notizia. In Lega purtroppo c’è un clima sempre avvelenato e di contrapposizione. Poi della Nazionale ci si ricorda solo quando bisogna festeggiare. Casini nuovo presidente di Lega? Ha lo stesso vantaggio e svantaggio: non conosce il sistema. Hanno vinto anche De Laurentiis e Lotito. Ha preso 11 voti, la Lega non è compatta. Avrei auspicato un consenso più ampio, sarebbe stato il frutto di un’intesa e di un accordo ma purtroppo la Lega non è compatta e questo non depone bene. La Lega continua a essere un condominio litigioso. Americani nel calcio italiano? A parte i quattrini non hanno portato grandi novità. Chi parla di Lega sul modello dell’NBA però non sa di cosa parla, sono cose completamente diverse. Mi fa piacere che il campionato di quest’anno sia così combattuto con 3-4 squadre che possano ambire allo Scudetto. Il Napoli ha perso una chance d’oro con il Milan ma oggettivamente è un bel campionato”.