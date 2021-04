Varata la norma “Anti Superlega”. Il Consiglio vota la proposta di Gravina

Varata la norma “Anti Superlega”. Il Consiglio vota la proposta del presidente della FIGC Gabriele Gravina. Tutti i dettagli.

Il Consiglio ha votato la norma proposta da Gravina, che recita: «Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”. La partecipazione a campionati di natura privatistica “comporta la decadenza dell’affiliazione», prosegue il testo nella parte sanzionatoria. Il benestare della FIGC servirà anche per l’adesione a gare e tornei amichevoli.

Infine, il numero 1 della Federcalcio si è espresso anche sulla posizione dell’ad dell’Inter Giuseppe Marotta: «Marotta è consigliere federale e non ci sono presupposti per sfiducia, non è previsto nella norma. C’è un collegamento con la Lega che lo ha votato, non è stato menzionato oggi. Non possiamo pensare di fare una riforma da soli spettatori».