Enrico Varriale, giornalista, ha commentato su Twitter la sconfitta per 4-1 del Napoli in amichevole contro il Lille: “Seconda sconfitta consecutiva in amichevole per il Napoli.Contro il Lille, più pronto fisicamente che tornerà a giocare in campionato tra 7 giorni, la squadra di Spalletti incassa 4 gol e mostra diversi giocatori ancora poco brillanti. Nessun allarme,il tempo per migliorare c’è”.