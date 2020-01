Vecino ed Everton sempre più lontani: il punto sul mercato dell’Inter

Matias Vecino sembra destinato a rimanere all’Inter: dopo lo sforzo per Eriksen, i nerazzurri non hanno più necessità urgenti sul mercato e sarebbero felici di tenere in rosa l’uruguaiano. L’Everton, squadra più interessata al giocatore nelle scorse ore, non ha rilanciato dopo l’ultima proposta da 14 milioni, declinata da Marotta e Ausilio, e in questo momento le possibilità che l’ex Fiorentina lasci Milano sono minime, a meno di impronosticabili ritorni di fiamma dei Toffees.

FIDUCIA IN ESPOSITO? – La linea che filtra dalla società è quella che prevede la conferma dei quattro attaccanti in rosa: nessuno stravolgimento in vista e per il momento niente affondo per Olivier Giroud, che rimane lontano. Ad oggi si valutano le opportunità che arriveranno nelle ultime 72 ore di mercato, ma ad oggi non ci sarebbero problemi a confermare il giovane Sebastiano Esposito alle spalle dei più esperti Lautaro Martinez, Lukaku e Sanchez.

fonte: tmw