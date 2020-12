Venerato: “Il Napoli esce sconfitto contro l’Inter ma non ridimensionato, Massa-Insigne? Sono vicino al pensiero di Gattuso”

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Vincere giocando male non rientra nel mio mantra. Io sono sempre stato un sostenitore del gioco di Sarri per questo. Io non sarei contento fossi nell’Inter, per aver vinto giocando male e grazie a miracoli del portiere. Il Napoli esce sconfitto ma assolutamente non ridimensionato. A volte delle prestazioni ti danno maggior autostima di alcuni risultati ottenuti soffrendo o per fortuna. Il Napoli in 10 ha steso l’Inter. Ha preso un palo con Petagna. Massa-Insigne? Sono vicino al pensiero di Gattuso. Se vogliamo fare tutti gli abatini e utilizzare il politicamente corretto è un conto e diciamo che il rosso ci sta perché il regolamento dice questo, ma verrei meno alla mia coscienza e intellettualità. Dobbiamo essere sinceri. Io sono stato per 6 anni il bordocampista della ‘Domenica sportiva’, nei big match della sera. Se io dovessi raccontare quello che le mie orecchie hanno sentito in 6 anni di campi in Serie A, di frasi dette dai giocatori agli arbitri, farei venire i capelli bianchi alle persone”.