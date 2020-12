Venerato: “La firma di Gattuso sul contratto arriverà, colloquio tra il Napoli e l’agente di Zaccagni”

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “La firma di Gattuso sul contratto non c’è ancora ma arriverà. I legali stanno ancora verificando alcuni dettagli. Zaccagni? C’è stato un colloquio tra il Napoli e l’agente del giocatore. Agli azzurri piace il giocatore. Zaccagni, in scadenza nel 2022, non vorrebbe prolungare il contratto. Anche altri club hanno fatto una telefonata all’agente di Zaccagni. Milik? Per ora nulla di nuovo. Siamo fermi a colloqui informali. Nulla di approfondito. Gli agenti stanno cercando qualcosa sia in Italia che in Premier”.