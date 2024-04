Venerato, Napoli: “Conte pronto a firmare con gli azzurri, tutto già definito”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha analizzato la situazione relativa al prossimo allenatore del Napoli, con particolare attenzione su Antonio Conte:

“Antonio Conte ha rotto gli indugi ed è pronto a firmare per il Napoli.E’ certo di essere l’uomo giusto per rilanciare gli ex Campioni d’Italia. Ora la palla passa a De Laurentiis che, in attesa del feroce salentino, ha valutato i profili di Pioli e Gasperini e messo nuovamente in stand-by Italiano. Cosa manca per l’annuncio? L’ex ct e il patron hanno definito i dettagli economici dell’accordo. Progetto triennale e cifre blu per un sodalizio storicamente attento ai conti ma il presidente sa che non può permettersi mezze figure o tecnici da rilanciare. Conte è il rottamatore per eccellenza, sa ripartire e ricostruire dalle materie, sul mercato la linea è dettata. Pochi acquisti ma mirati, basta scommesse. Rosa eccelsa per Antonio, va solo rilanciata mentalmente. Tutto chiaro e definito, a patto che De Laurentiis rispetti il lavoro del tecnico, senza sgradite invasioni di campo. Parte tecnica gestita in toto dal nuovo allenatore, rispetto assoluto per le specifiche competenze. Pochi giorni e sapremo se De Laurentiis sarà pronto ad affidargli le chiavi azzurre. Juve e Milan lo hanno snobbato, un motivo in più per gustarsi l’attesa rivincita”.