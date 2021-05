Venerato: “Spalletti soddisfatto della rosa, ADL non ha bisogno di vendere”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato del mercato azzurro: “Spalletti è molto soddisfatto della rosa, per lui il mercato potrebbe anche non iniziare e starebbe bene restando così. Il Napoli nella peggiore delle ipotesi ha un bilancio in rosso di 35/40 mln, molto poco rispetto a Inter, Juve e Milan, quindi non ha l’esigenza di vendere. Sicuramente per questo il club di De Laurentiis non svenderà, gli agenti di Koulibaly e Fabian sono informati di ciò. I due club interessati ai due calciatori sono rispettivamente l’Everton di Ancelotti e il Psg di Leonardo”.