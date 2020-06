Venezia, c’è un positivo al tampone. Partita con il Pordenone a rischio

Un nuovo tampone positivo nel calcio: è al Venezia, in Serie B. La conferma è arrivata in serata, comunicata tempestivamente dal laboratorio. A renderlo noto è proprio il club, attraverso un comunicato ufficiale, senza nominare il giocatore a disposizione di Dionisi che si dovrà fermare. Di seguito, il comunicato:

“Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stato rilevato in un calciatore positività al Covid 19. L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti”

Si resta quindi in attesa di capire se il 20 giugno la squadra potrà giocare regolarmente con il Pordenone o meno. La partita è a rischio, anche perché il nuovo protocollo ancora non è stato approvato. Quando lo sarà, la squadra resterà comunque in ritiro chiuso, e uscirà solo per giocare. Intanto, gli allenamenti proseguiranno (in forma collettiva), e domattina è atteso l’esito dei nuovi tamponi effettuati nella giornata di oggi, lunedì.