Venezia, il ds Collauto: “Ounas? Difficile per noi, al Maradona vedremo 11 leoni”

Mattia Collauto, d.s. del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il campo dirà se siamo pronti o meno per domenica, stiamo cercando di preparare la gara col Napoli nel migliore dei modi. Sappiamo che sarà difficile contro una squadra che gioca un gran calcio con un tecnico bravissimo, però sappiamo bene che il calcio riserva tante sorprese e speriamo che domenica sia un giorno speciale. Mercato? Stiamo valutando un po’ di cose, vorremmo inserire qualcosa e siamo alle prese col problema delle uscite. I prossimi giorni saranno dedicati a queste operazioni, poi vedremo se sarà possibile intervenire anche in entrata. Abbiamo preso calciatori internazionali che hanno bisogno di tempo per entrare nella mentalità del campionato italiano. Caldara non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore di spessore assoluto. Ounas? E’ un giocatore che mi piace tantissimo, ci stimola ma non siamo gli unici a volerlo. Non abbiamo mai approfondito questo nome con Giuntoli, non credo ci siano le condizioni per far sì che Ounas possa venire da noi. Ounas? Per noi sarebbe un’operazione economicamente difficile. Sono certo che al Maradona vedremo 11 leoni anche se le differenze tecniche col Napoli sono evidenti. Però ogni partita va giocata, giochiamo 11 contro 11”.