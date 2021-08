Venezia, Maenpaa: “Emozionati e carichi per l’esordio in Serie A”

Niki Maenpaa, calciatore del Venezia, ha parlato ai microfoni del ‘Corriere del Veneto’:

“Quello che abbiamo fatto l’anno scorso rimarrà per sempre nella storia di questa società. Quando sono arrivato a febbraio nessuno si aspettava un epilogo simile, ma tutti insieme abbiamo remato nella stessa direzione. Così forte che siamo andati oltre l’immaginabile. Siamo stati grandi, aver portato il Venezia in Serie A è qualcosa che mi riempie di orgoglio. Debutto in Serie A? È un bellissimo traguardo che ci siamo guadagnati tutti assieme e in cui ognuno ci ha messo del suo. Adesso tutti noi siamo emozionati e carichi perché non vogliamo fare le comparse nella prossima Serie A. Rapporto con Lezzerini? C’è un rapporto leale e franco fra di noi sono pronto a fare il mio massimo per essere il titolare della porta del Venezia”.