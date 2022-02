Venezia-Napoli, l’arbitraggio di Mariani è un recente tabù da sfatare

Il Napoli scenderà in campo questo pomeriggio alle 15:00 allo Stadio Penzo contro il Venezia. Una partita importantissima, anche per la sconfitta del derby dell’Inter per 1-2 contro il Milan. I rossoneri sono al momento al secondo posto in solitaria, aspettando il match dei ragazzi di Luciano Spalletti. Il Napoli dovrà fare a meno di Hirving Lozano per qualche mese per un infortunio alla spalla in Nazionale. Non c’è pace, dunque, per i partenopei che non riescono ad avere la squadra al completo. Ad arbitrare Venezia-Napoli sarà l’arbitro Maurizio Mariani.

Venezia-Napoli, la scheda dell’arbitro Mariani

Maurizio Mariani è alla sua 11^ stagione tra la CAN A e B. In totale, le partite dirette in Serie A sono 113. L’AIA considera molto il fischietto di Aprilia, che ha dimostrato nel corso degli anni la sua affidabilità. Col Napoli ci sono 14 precedenti: 9 vittorie per gli azzurri, 1 pareggio e 4 sconfitte. Le sconfitte sono arrivate tutte consecutivamente tra la scorsa stagione e questa: Sassuolo, Juventus e Spezia la scorsa stagione e Atalanta in questo campionato. Per il Venezia solo un precedente, 0-0 con il Genoa. Insomma, un recente tabù da sfatare. La media delle ammonizioni è di 4,8 a partita, abbastanza alta, mentre quella delle espulsioni è di 1 ogni 2,1 partite.