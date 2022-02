Venezia, Zanetti a DAZN: “Siamo stati poco produttivi in attacco. Osimhen? E’ un grand campione”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Napoli. : “In alcune situazioni abbiamo recuperato palla, in altre no. Ci sono state buone ripartenze, ma troppo poco e poco produttive. Abbiamo preso gol con tutta la squadra sopra la linea della palla, Osimhen e’ un grande campione ma dovevamo fare meglio. Siamo mancati in fase offensiva. Contro squadre forti come il Napoli, a lungo andare, poi la paghi. La classifica la guardo poco. Dobbiamo pensare a fare punti per noi, senza pensare ai risultati delle altre. Incontrare Inter e Napoli non e’ stato semplicissimo. Ci giocheremo la salvezza fino alla fine, dovremo combattere. La salvezza passa per gli scontri diretti”.