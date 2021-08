Venezia, Zanetti: “Caldara è già pronto, Sigurdsson è il nostro jolly”

In conferenza stampa ha parlato cosi il tecnico del Venezia Paolo Zanetti. I veneti saranno i primi avversari del Napoli in campionato:

“Caldara si è presentato benissimo perché aveva giocato praticamente tutte le amichevoli e onestamente lo vedo bene al pari degli altri. Onestamente è un giocatore di alto livello che se sta bene ci darà una grossissima mano e ci alzerà il livello generale della squadra, quindi lo porteremo sicuramente a Ferrara per la partita. Okereke si è presentato benissimo e può essere utilizzato come jolly in attacco, può fare sia la seconda punta, sia l’esterno che la prima punta per attaccare la profondità. Ho visto molte partite che ha giocato e negli anni ha spaziato molto in tutte queste posizione. Mi lascia ampia scelta quando lo schiererò in campo. Sigurdsson viene da una stiramento di un collaterale negli ultimi due mesi della passata stagione, è stato fuori, ma ha recuperato perfettamente dall’infortunio. E’ sicuramente convocato per la partita perché è tecnicamente valido, mi può offrire anche velocità e rapidità e sicuramente anche affidabilità per il suo profilo internazionale”.