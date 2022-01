Venezia, Zanetti: “Completeremo la squadra coprendo le partenze di Forte e Mazzocchi”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Gazzettino: “Non chiedetemi i nomi, dico solo che completeremo la squadra coprendo le partenze di Forte e Mazzocchi. Fiordilino è entrato da dio quando purtroppo c’è stata la grave perdita di Vacca. Tutti sapete il mio legame con Antonio, come con tutti gli altri del resto, io però so di avere un grande gruppo. Un sostituto forse servirebbe, tuttavia non sono considerazioni facili e prendere tanto per farlo non ha senso. Quindi do piena fiducia a quelli che ho a disposizione. Inter? Pur avendo perso 2-1 sorpassati al 90′ ho fatto i complimenti al gruppo, perché ho rivisto il nostro spirito. Sotto quest’aspetto noi siamo quelli visti a Milano, ma l’avevamo un po’ smarrito, vedi i primi 45′ con l’Empoli che non mi avevano certo soddisfatto. Dovevamo ritrovarci e ci siamo ampiamente riusciti nel momento più duro, in casa dei campioni d’Italia e malgrado enormi difficoltà nel prepararla. Difesa a 3? Al di là dell’emergenza, siamo arrivati al punto di poterla utilizzare senza andare allo sbaraglio. Modolo ha giocato con la passione e la rabbia di un ragazzino, Ceccaroni e Caldara sono due certezze, Ampadu mi ha sorpreso. Io però non amo giocare a tre, perché mi piacerebbe avere almeno un trequartista o punta in più. Da un anno e mezzo lavoriamo sul principio della difesa a quattro, avere un certo peso offensivo è fondamentale e la nostra salvezza passa per l’intraprendenza, il coraggio e l’aggressività”.