Venezia, Zanetti dopo l’Utrecht: “Sono soddisfatto, oggi partita contro una squadra di livello”

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, dopo la vittoria contro l’Utrecht, ha così commentato la gara: “Sì sono soddisfatto, l’obiettivo di oggi non era tanto il risultato quanto continuare il nostro processo di diventare squadra. Ho visto una squadra sia quando c’era da soffrire che quando c’era da far male all’avversario. Questa era una partita di livello contro avversario di livello, ora riposiamo e poi continueremo il nostro viaggio qui.

Come procede l’inserimento dei nuovi?

“Il loro inserimento procede bene, c’è grande predisposizione per i nuovi sia nell’ambientamento che nel capire ciò che voglio. Vedo predisposizione anche nei ragazzi che già c’erano e oltre a lavorare stanno anche aiutando gli altri a inserirsi”.

Dove ritieni che la squadra sia già pronta e dove che invece sia indietro?

“Siamo indietro ancora un po’ in tutto, non fosse così sarebbe strano, abbiamo iniziato da poco, manca ancora un mese al campionato, ma ho già visto miglioramenti rispetto all’inizio. Ritengo ci sia ancora tanto da migliorare però a livello tattico e di costruzione. Oggi mi è piaciuto il fatto che i ragazzi abbiano cercato di fare quel che chiedevo, mettendo in campo uno spirito straordinario a caccia del risultato e della vittoria, reagendo a tutte le difficoltà. Questa cosa mi piace tantissimo perché il campionato sarà difficile e a livello caratteriale dovremo fare qualcosa in più degli altri”.